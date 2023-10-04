В Кисловодске стартовал чемпионат России по скейтбордингу
Чемпионат России по скейтбордингу стартовал на Первой набережной Кисловодска в среду, 4 октября. Он продлится до пятницы, 6 октября, сообщает пресс-служба мэрии курорта.
В турнире примут участие сильнейшие скейтбордисты со всей страны. Они будут соревноваться в дисциплинах «скейтбординг-парк», «скейтбординг-улица». Категории разделены на мужскую и женскую.
Также для посетителей состязания выступят приглашенные спикеры и эксперты. Как отмечает ИА StavropolMedia, чемпионат проходит в Кисловодске второй раз. Вход свободный.
Ранее в сентябре сообщалось, что World Skate разрешила россиянам и белорусам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.