В Кремле отреагировали на предупреждение «Роснано» о риске банкротства
Правительство РФ изучает финансовую ситуацию в АО «Роснано», заявил журналистам 4 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление компании о возможном риске банкротства.
«Предпринимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были успехи», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Песков указал на то, что данная тема известна и это вопрос, которым плотно занимается кабмин.
Накануне стало известно, что АО «Роснано» не может до конца года погасить долги собственными средствами. В отчете, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, указано, что компания отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества согласно терминологии 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Чистый долг по состоянию на 30 июня 2023 года составил 95,6 млрд рублей. На 31 декабря 2022 года эта сумма составляла 90,8 млрд рублей.
В сентябре президент РФ Владимир Путин не исключил связь отъезда Анатолия Чубайса из РФ с финансовой дырой в «Роснано». На эту тему он высказался на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).