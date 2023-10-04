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Врач назвала признаки стенокардии

Кардиолог Деревянкина: одышка может быть симптомом стенокардии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Боль и дискомфорт в области грудной клетки являются симптомами, требующими обязательного внимания врача, поскольку они могут свидетельствовать о стенокардии. О признаках этого опасного состояния «Известиям» 4 октября рассказала врач-кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина.

По ее словам, к типичным признакам стенокардии относят жгучую давящую боль за грудиной или слева от нее. Боль может распространяться в левую руку, плечо, лопатку, левую половину шеи. Чаще всего она возникает при физической нагрузке (ходьба, бег, подъем по лестнице) и проходит самостоятельно после прекращения нагрузки или приема нитроглицерина.

«Причиной появления описанной боли является несоответствие между потребностью сердца в кислороде и его доставке по сосудам, ввиду наличия холестериновых бляшек. Реже встречаются боли за грудиной в покое — атипичный вариант стенокардии», — рассказала Деревянкина.

Она отметила, что нередко, помимо боли, в грудной клетке проявлением стенокардии может быть одышка, возникающая также при физической нагрузке различной интенсивности. Исключением являются пациенты с сахарным диабетом, у которых болевого синдрома может не быть вовсе.

«Впервые возникшая одышка, снижение переносимости физической нагрузки могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Однако важно понимать, влияет ли на одышку режим активности», — подчеркнула врач.

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В июле врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила об опасности самолечения при аритмии. По ее словам, могут развиться тяжелые нарушения проводимости, ритма, что может закончиться летальным исходом. Врач предупредила, что при нарушении сердечного ритма следует избегать чрезмерной физической нагрузки.

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