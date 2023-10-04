Маккарти отказался вновь избираться на пост спикера палаты представителей США
Бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил об отказе вновь баллотироваться на этот пост.
«Я не буду снова баллотироваться на пост спикера палаты представителей. Возможно, сегодня я проиграл голосование, но я боролся за то, во что верю, — и я верю в Америку. Служить для меня было честью», — написал он 3 октября в соцсети X (бывшем Twitter).
В тот же день представитель Калифорнии от Республиканской партии Маккарти был смещен с поста спикера согласно итогам голосования по резолюции об отстранении от должности, которую внесли на рассмотрение нижней палаты американского парламента.
Голосование, при котором 216 голосов высказались за и 210 против отстранения спикера, стало первым случаем в истории, когда палата представителей отстранила своего лидера.
Республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри был назначен исполняющим обязанности спикера. Его кандидатуру предложил сам Маккарти.
2 октября конгрессмен Мэтт Гетц подал прошение об отставке спикера Маккарти. Его резолюция имела приоритет над другими делами палаты представителей, так как является «привилегированной». Согласно правилам палаты, подобные вопросы должны рассматриваться в течение двух законодательных дней.