На алюминиевом заводе в Красноярске произошел крупный пожар

На территории Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) начался крупный пожар. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Очевидцы сообщают о серьезном пожаре на территории КрАЗа. <...> По данным МЧС, на территории завода загорелся трансформатор. Площадь пожара составила 50 кв. м», ― гласит сообщение Telegram-канала «ЧП Красноярск».

Добавляется, что перед пожаром был слышен хлопок. Подробности происшествия выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого, 15 сентября, в Самаре на территории завода вспыхнул пожар. Выяснилось, что в помещении произошло горение масла. Пожарные ликвидировали открытое возгорание площадью 1 тыс. кв. м. В тушении огня было задействовано 114 человек и 38 единиц техники.