Бахрейн и Кувейт могут отменить визы для россиян

Бахрейн и Кувейт рассматривают возможность введения безвизового режима с РФ. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе посольств РФ в этих странах.

«Продолжаем планомерную работу с целью установления безвизового режима между нашими странами. Это предложение изучается властями Кувейта», — рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Кувейте.

В российском диппредставительстве в Бахрейне отметили, что вопрос взаимной отмены визовых требований для владельцев обычных паспортов сейчас прорабатывается профильными ведомствами наших стран. Для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов такой режим был согласован в 2015-м году.

«В настоящее время Бахрейн изучает российский проект соответствующего межправительственного соглашения», — подчеркнули в посольстве.

Пассажиропоток между Россией и Бахрейном последние два с половиной года устойчиво растет. Российская сторона ожидает, что в будущем странам удастся не только вернуться к допандемийным показателям (66 тыс. человек в 2019-м), но и превзойти их.

Прямое сообщение между РФ и Бахрейном установлено с 2014 года. Авиакомпания Gulf Air совершает рейсы по маршруту Манама – Москва (Домодедово) на ежедневной основе.

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Восточное время: Бахрейн и Кувейт рассматривают отмену виз для россиян