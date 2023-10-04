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Эксперт рассказал о возможных проектах восстановления БДК «Минск»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Скорее всего, есть несколько вариантов восстановления большого десантного корабля (БДК) «Минск» проекта 775, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Конкретный проект будет зависеть от решения командования ВМФ. В Севастополе давно стоит БДК «Ольшанский» этого же проекта, ранее принадлежащий ВМС Украины. Его можно использовать при восстановлении «Минска». Но эти БДК строились давно, поэтому надстройки могут получить новую архитектуру», — сказал он.

Так эксперт прокомментировал информацию источников «Известий» в Минобороны и кораблестроительной отрасли, согласно которой проект модернизации БДК «Минск» уже разработан и предполагает изменение верхней надстройки, пересмотр состава вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования.

Возвращение в строй БДК «Минск» — это еще и дело принципа, отметил Дмитрий Болтенков.

«Мы показываем противнику, что можем быстро восстанавливать корабли и возможности нашего флота от его атак не уменьшились», — объяснил он.

Болтенков напомнил, что БДК «Оленегорский горняк», поврежденный морским дроном в Новороссийске, уже через месяц пришел в Севастополь и «выглядел как новенький».

По словам эксперта, корабли проекта 775 использовались на всех флотах ВМФ РФ и за свою надежность пользуются репутацией «рабочих лошадок».

«По этой причине «Минск» после восстановления будет полноценной боевой единицей и прослужит еще долго», — считает он.

Также эксперт рассказал, что решение о восстановлении корабля зависело от состояния корпуса и двигателей БДК «Минск».

По его словам, БДК проекта 775 достаточно простые: на них нет сложных систем вооружения или электроники, повреждение которых могло бы серьезно затруднить восстановительные работы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Десантные формы: БДК «Минск» восстановят по обновленному проекту

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