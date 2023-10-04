Эксперт рассказал о возможных проектах восстановления БДК «Минск»

Скорее всего, есть несколько вариантов восстановления большого десантного корабля (БДК) «Минск» проекта 775, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Конкретный проект будет зависеть от решения командования ВМФ. В Севастополе давно стоит БДК «Ольшанский» этого же проекта, ранее принадлежащий ВМС Украины. Его можно использовать при восстановлении «Минска». Но эти БДК строились давно, поэтому надстройки могут получить новую архитектуру», — сказал он.



Так эксперт прокомментировал информацию источников «Известий» в Минобороны и кораблестроительной отрасли, согласно которой проект модернизации БДК «Минск» уже разработан и предполагает изменение верхней надстройки, пересмотр состава вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования.



Возвращение в строй БДК «Минск» — это еще и дело принципа, отметил Дмитрий Болтенков.

«Мы показываем противнику, что можем быстро восстанавливать корабли и возможности нашего флота от его атак не уменьшились», — объяснил он.



Болтенков напомнил, что БДК «Оленегорский горняк», поврежденный морским дроном в Новороссийске, уже через месяц пришел в Севастополь и «выглядел как новенький».



По словам эксперта, корабли проекта 775 использовались на всех флотах ВМФ РФ и за свою надежность пользуются репутацией «рабочих лошадок».



«По этой причине «Минск» после восстановления будет полноценной боевой единицей и прослужит еще долго», — считает он.

Также эксперт рассказал, что решение о восстановлении корабля зависело от состояния корпуса и двигателей БДК «Минск».



По его словам, БДК проекта 775 достаточно простые: на них нет сложных систем вооружения или электроники, повреждение которых могло бы серьезно затруднить восстановительные работы.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Десантные формы: БДК «Минск» восстановят по обновленному проекту