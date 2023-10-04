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Более половины россиян хотя бы раз увольнялись из-за конфликта с коллегами

Опрос: 52% россиян хотя бы раз в жизни увольнялись из-за конфликта с коллегами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Больше половины (52%) россиян хотя бы раз в жизни были вынуждены менять работу из-за конфликтной атмосферы в коллективе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и исследовательским центром «Зарплаты.ру». Результаты есть в распоряжении «Известий» 4 октября.

Отмечается, что каждый пятый (22%) из уволившихся признавался, что принимал такое решение более одного раза за свою карьеру.

«Тем не менее россияне готовы оставаться в токсичном коллективе до последнего. Конец терпению для каждого четвертого наступает, когда у работодателя появляются неадекватные требования к выполнению работы (27%). Для 13% точкой невозврата становится осознание, что изменить внутренние процессы в компании невозможно, а для 11% поводом написать заявление стал отказ в повышении заработной платы. В топ-5 причин также вошли резкое увеличение объема задач (10%) и факт того, что токсичный коллега остается работать в коллективе (8%)», — говорится в отчете по результатам исследования.

Наиболее яркими проявлениями нездоровых отношений на работе сотрудники считают принуждение к выполнению задач за других сотрудников (47%), внушение чувства вины за своевременный уход с работы (25%) и подталкивание сотрудника к сомнениям в собственной профпригодности (21%). Из-за этого у подавляющего большинства россиян (63%) появляются проблемы со здоровьем, что только усиливает мотивацию к увольнению.

«Россияне считают, что пережить неблагоприятную атмосферу в офисе им помогли бы позитивные изменения в карьерном треке. Для трети (29%) респондентов увеличению количества «гормона счастья» стало бы повышение в должности. 24% обрадовались бы возможности частичной удаленной работы, а увольнение токсичного коллеги порадует 20% сотрудников», — отмечают аналитики.

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25 сентября был опубликован опрос, проведенный СК «Росгосстрах» и исследовательским центром «Зарплата.ру», который свидетельствует о том, что в случае болезни 66% россиян не берут больничный: каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу. Каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим.

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