За рыбу — деньги: Ростовская область развивает индустрию аквакультуры

В Донском регионе до 2025 года создадут комплекс рыбопромышленных предприятий. На них намерены производить корма, выращивать осетровые и форели, а также перерабатывать сырую продукцию. Соглашение об этом 27 сентября подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и компания «Экодон» на отраслевом форуме в Санкт-Петербурге. Аквакультура в регионе всегда была мощной, но сильно пострадала в позднее советское и постсоветское время. Однако рыбоводам удалось вернуться практически к прежним показателям и настроиться на перспективы. Как на Дону развивают рыбное хозяйство, что уже получилось и куда двигаться дальше — в материале «Известий».

Возвращение советского уровня

В Ростовской области исторически сложилась мощная производственная база для ловли, разведения и выращивания рыбы. Азовское море и множество пресных водоемов в советское время позволяли обеспечить рыбной продукцией едва ли не треть страны. Но чрезмерный и зачастую бесконтрольный вылов не мог остаться без последствий: водных организмов в долине Дона значительно поубавилось. Пострадала и аквакультура: показатели разведения рыбы упали до минимума.

Однако региону удалось постепенно вернуться к лидерскому уровню. Отрасль стали развивать по всем направлениям, подтягивая и рыбоводство, и рыболовство, и рыбопереработку. В прошлом году общий улов составил 9,2 тыс. т, причем на фоне истощения рыбных запасов в регионе всерьез озаботились их искусственным воспроизводством. В 2019 – 2022-х годах в естественные водоемы Ростовской области выпустили 71,3 млн шт. молоди сазана, толстолобика, белого амура, стерляди, осетра, белуги и других рыб.

Как отметил в беседе с «Известиями» председатель правления ассоциации «Рыбохозяйственный комплекс Ростовской области» Ефим Мазяр, в постсоветское время аквакультура в регионе пострадала особенно серьезно и пришлось приложить немало сил, чтобы вернуть отрасль к жизни.

— Ростовская область в советское время выращивала, к примеру, около 32 тыс. т рыбы. По аквакультуре она была ведущей не только в масштабах России, но и мира. А в 1990-х мы получили всего 4 тыс. Падение в восемь раз. Сейчас благодаря вниманию, которое уделяется региону федеральными и местными властями, мы все-таки уже поднялись до 24,6 тыс. т в 2022 году. Это цифры, внушающие доверие и уважение, — рассказал он изданию.

Аквакультура на Дону активно и щедро финансируется. В 2022 году на развитие рыбохозяйственного комплекса выделили 95,8 млн рублей. 26,4 млн направили непосредственно на производство и реализацию продукции, остальное — на приобретение электричества, техники и оборудования. В 2023-м финансирование аквакультуры и рыбопереработки увеличили до 115,8 млн рублей. Добавилась новая важная категория — приобретение кормов. На них потратили 39,2 млн. рублей.

Финансовая и организационная поддержка областного руководства имеет огромное значение для развития ростовского рыбоводческого хозяйства, утверждает учредитель компании ООО «Органик Фуд Инвестмент», руководитель направления «Аквакультуры» Иван Милованов.

— По моей оценке, результаты области — максимально высокие среди всех субъектов Федерации. Ростовская область в последние семь-десять лет является лидером по выращиванию рыбы и по аквакультуре вообще. На всё это влияет и климат природный, и климат административный. Это очень важно. Региональное правительство, лично губернатор Василий Голубева нас поддерживают. Есть субсидии, есть компенсации затрат. Нас слышат, на любые наши запросы идет максимально быстрая реакция. Не ошибусь, если скажу, что Ростовская область и в этом лидер, — подчеркнул Милованов.

Качество на высоте

Сегодня Ростовская область — лидер в области выращивания аквакультур в масштабах России, уверен Иван Милованов.

— По итогам прошлого года донские предприятия вырастили порядка 10% от всего вала аквакультуры РФ, конечно если не учитывать северные направления по выращиванию лосося. По осетровым мы сейчас лидеры, наш край для этого максимально благодатный. Если взять историческую составляющую, низовье Дона всегда было своего рода яслями для нерестовых периодов, созревания осетровых. Исходя из этих исторически благоприятных условий мы и развиваем наш бизнес. Ростовская область имеет все возможности и перспективы для развития этого направления, мы готовим производственные планы и ведем переговоры по выходу на международную арену. Думаю, в ближайшие пять лет мы займем лидирующие позиции в мире по выращиванию осетровых, — рассказал Милованов.

Однако ростовские рыбоводы не гонятся за количеством в ущерб качеству. Главная задача для них — создать полный цикл производства на местах, обеспечив гарантии качества на каждом из этапов. Сегодня ростовские специалисты могут гордиться своими результатами: имеющиеся в распоряжении ростовских предприятий производственные мощности и современные технологии позволяют сосредоточить в рамках единого производства всю цепочку — от выращивания рыбной молоди до переработки рыбной продукции и ее подготовки к продаже.

— Наша компания уже имеет около 100 т, в основном это все маточное поголовье, которое мы используем для получения посадочного материала, икры, переработки икры. Мы очень быстро развиваем инфраструктуру, инкубационные мощности, цеха выращивания, переработки рыбы, чтобы выдавать людям самый качественный продукт. В ближайшие 3−4 года выйдем на показатели 1000 т и 25 т икры в год, — поясняет Иван Милованов.

Контроль качества продукции — еще одна важная составляющая производства, особенно значимая в рыбопромышленности и рыбопереработке. Контроль должен осуществляться на всех участках: процедура включает оценку качества воды, кормов и, разумеется, рыбы и рыбной продукции. Наличие собственной производственной базы по выпуску кормов — несомненный плюс для рыбоводов, поскольку контрольные предприятия могут быть объединены в единый цикл контроля, в рамках которого производитель гарантирует качество по всей цепочке.

— Дело не только в объеме, важно еще и качество продукции. Можно гнать объем за счет ухудшения качества, но мы не упускаем это из виду. Все показатели очень строго контролируются. Прежде чем доставить рыбу людям, выпустить на рынок, мы проверяем в лабораториях ее качество. Эта работа в надежных руках. Создана такая система контроля, которая обеспечивает и качество, и доступность нашей рыбы, что тоже важно. Я думаю, мы идем правильным путем, — рассуждает Ефим Мазяр.

Будущее донской аквакультуры

Одна из основных задач региона — обеспечить весь цикл производства: от вылова рыбы до переработки и выпуска готовой продукции. Для этого понадобится больше мощностей, и они скоро появятся. Соглашение правительства области с компанией «Экодон» включает три инвестпроекта по созданию и модернизации производств, на которых в итоге откроют 380 рабочих мест. В комплекс вложат около 2,2 млрд рублей.

Первый проект — завод по производству кормов для ценных объектов аквакультуры. Его уже начали возводить в Азовском районе Ростовской области. Планируется, что предприятие будет выпускать 30 тыс. т продукции в год. Здесь построят в том числе хранилище для сырья — силовые емкости и склады. Оборудование закупали как в России, так и за рубежом. Инициаторы проекта уверены: кормов хватит не только для внутреннего рынка, но и для поставок за рубеж.

Второй проект — выращивание осетровых и форели. Для этой аквакультуры уже есть работающие мощности в Каменском и Азовском районах, но их обновят и расширят. В итоге объем производства должен составить 500 – 600 т в год.

Наконец третий большой проект — рыбоперерабатывающий завод в Азовском районе. Его начнут строить в следующем году после утверждения документации. Запланированная мощность — до 60 т готовой продукции в сутки и около 15 тыс. т в год.

— Самое главное — мы сегодня переходим очевидно к переработке, то есть от кормов до переработки полный, законченный цикл, а значит, добавленная стоимость останется у наших предпринимателей. И бюджеты и муниципальных образований, и региона будут пополняться, — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, добавив, что поддержка рыбной отрасли будет продолжена.