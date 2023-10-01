Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений

Аэропорт Сочи с 8:20 работает в штатном режиме. Об этом 1 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее утром в воскресенье вводилось временное ограничение полетов. Так, за это время шесть рейсов перенаправили на запасные аэродромы.

Кроме того, на данный момент для обслуживания повышенного пассажиропотока усилены все службы аэропорта, работает оперативный штаб.

Ранее в этот день киевский режим предпринял очередную попытку атаки на территорию России. Сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Краснодарском крае.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.