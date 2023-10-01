Боксер Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO без боя

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю 30 сентября без боя стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

В августе WBO приняла решение, что прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло будет лишен титула из-за отказа проводить защиту пояса в бою с Цзю. Боксер больше года не проводил защиту титула и был обязан в следующем поединке встретиться с временным чемпионом мира Цзю.

Однако вместо этого Чарло решил провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. WBO предупредила Чарло, что если он выйдет на ринг и будет представлен как чемпион мира по версии WBO, то официально лишится титула.

28-летний Цзю 28 лет одержал 23 победы, 17 из которых нокаутом. При этом у него ни одного поражения. В июне он защитил звание временного чемпиона мира WBO, победив в поединке против мексиканца Карлоса Окампо.

Промоутеры боксера уже назначили проведение защиты пояса чемпиона мира. 15 октября Тим Цзю встретится с американцем Брайаном Мендосой в австралийском Броадберче.

Ранее, 12 сентября, в австралийском Сиднее в рамках вечера профессионального бокса Тимофей Цзю нокаутировал экс-чемпиона мира по боксу американца Тони Харрисона и завоевал временный чемпионский титул WBO.