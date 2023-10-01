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Боксер Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO без боя

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Фото: TASS/DARREN ENGLAND
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Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю 30 сентября без боя стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

В августе WBO приняла решение, что прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло будет лишен титула из-за отказа проводить защиту пояса в бою с Цзю. Боксер больше года не проводил защиту титула и был обязан в следующем поединке встретиться с временным чемпионом мира Цзю.

Однако вместо этого Чарло решил провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. WBO предупредила Чарло, что если он выйдет на ринг и будет представлен как чемпион мира по версии WBO, то официально лишится титула.

28-летний Цзю 28 лет одержал 23 победы, 17 из которых нокаутом. При этом у него ни одного поражения. В июне он защитил звание временного чемпиона мира WBO, победив в поединке против мексиканца Карлоса Окампо.

Промоутеры боксера уже назначили проведение защиты пояса чемпиона мира. 15 октября Тим Цзю встретится с американцем Брайаном Мендосой в австралийском Броадберче.

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Ранее, 12 сентября, в австралийском Сиднее в рамках вечера профессионального бокса Тимофей Цзю нокаутировал экс-чемпиона мира по боксу американца Тони Харрисона и завоевал временный чемпионский титул WBO.

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