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Тим Цзю победил Харрисона на вечере профессионального бокса в Сиднее

Тим Цзю нокаутировал Тони Харрисона и завоевал временный чемпионский титул WBO
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Фото: TASS/EPA/DEAN LEWINS
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В австралийском Сиднее 12 марта в рамках вечера профессионального бокса состоялся поединок претендента на титулы в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийского и российского боксера Тимофея Цзю и экс-чемпиона мира по боксу американца Тони Харрисона.

Бой продлился девять раундов и закончился победой Цзю техническим нокаутом.

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Теперь на счету Цзю 22 боя, в которых он выиграл 22 раза. У Харрисона — 34 боя, из которых 29 — это победы, четыре поражения и одна ничья.

Свой последний бой в марте минувшего года Цзю выиграл у американского олимпийца Террелла Гуше, выступив первый раз на заокеанском ринге. Харрисон же в апреле перебоксировал малоизвестного испанца Серхио Гарсию.

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