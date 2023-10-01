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Пять человек погибли в результате ДТП с грузовиком в США

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Фото: Соцсети
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Пять человек погибли, еще пятеро пострадали в ДТП с участием грузовика, перевозившего аммиак, в центральной части американского штата Иллинойс. Об этом 30 сентября сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что ДТП произошло в округе Эффингем вечером 29 сентября. Грузовик, попавший в аварию, перевозил около 28 тыс. л аммиака. После столкновения он перевернулся, в результате произошла утечка около 15 тыс. л химического вещества.

По информации телеканала, из близлежащих районов эвакуировано около 500 человек. Согласно данным агентства по охране окружающей среды штата Иллинойс, приказ об эвакуации будет действовать как минимум до утра 1 октября.

Ранее в этот день газета New York Post написала, что мужчина врезался на внедорожнике в полицейский участок в американском штате Нью-Джерси. Сразу после этого он вышел из автомобиля, демонстрируя победный жест, но вскоре его задержал сотрудник полиции и отвел в уцелевшую часть здания. Незадолго до этого инцидента мужчина также въехал в дверь гаража частного домовладения. Ему предъявлены обвинения в краже со взломом, преступном причинении вреда, терроризме, нападении при отягчающих обстоятельствах.

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