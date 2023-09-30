В результате удара ВФУ по монастырю под Волновахой пострадали прихожанин и монах
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- В результате удара ВФУ по монастырю под Волновахой пострадали прихожанин и монах
Украинские вооруженные формирования (ВФУ) нанесли удар по монастырю под Волновахой Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего пострадали монах и прихожанин. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает ТАСС.
«Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском под Волновахой. Ранен монах — архимандрит Лаврентий и прихожанин», — говорится в сообщении.
Ранее, 12 сентября, в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на территории Свято-Игнатьевского храма. В этот же день Кировский район Донецка также подвергся обстрелу снарядами кассетного типа. Были повреждены многоквартирный дом, газопровод и автомобиль по улице Абакумова.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.
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