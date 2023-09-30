В Рыбинске стрела автокрана врезалась в окно жилого дома

В Рыбинске автокран врезался стрелой в жилой дом. Об этом 30 сентября сообщила прокуратура Ярославской области.

«Рыбинская городская прокуратура организовала проверку в связи с опрокидыванием автокрана на улице Радищева. Инцидент произошел днем 29 сентября при проведении работ по замене труб на теплосетях», — говорится в сообщении.

По данным «Известий», стрела крана врезалась в окно многоэтажки. Никто не пострадал.

По итогам проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее, 8 сентября, подъемный кран марки MAN задел перекрытия и обрушил часть моста на Новом Арбате в Москве. На месте происшествия были перекрыты две полосы движения из-за обломков, разбросанных на площади 15 кв. м.