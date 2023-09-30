В Подмосковье школьник распылил перцовый баллончик на уроке
Школьник решил сорвать урок в подмосковном Клину и распылил перцовый баллончик на уроке. В результате отравились 10 детей.
По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел около 10:00 мск 29 сентября. Четырнадцатилетний мальчик распылил перцовку в классе школы № 16, из-за чего отравилась половина класса.
«Скорая» оказала многим детям помощь на месте, однако троих школьников пришлось госпитализировать с ожогами слизистой. Сейчас они проходят лечение под присмотром врачей.
Ранее, 21 сентября, во Владимирской области семья с двумя детьми погибла из-за отравления неизвестным веществом. Полицейские не нашли на телах погибших следов насильственной смерти.