Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химические боеприпасы при обстреле позиций ВС России под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в субботу, 30 сентября, советник главы региона Ян Гагин.

Он напомнил, что украинские боевики применяли такие снаряды уже неоднократно: в Волновахе, Мариуполе, Угледаре, Артемовске (украинское название — Бахмут).

«Теперь применили под Горловкой. Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже», — рассказал Гагин в беседе с ТАСС.

22 сентября посол РФ в Нидерландах, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин предупреждал, что США и их союзники дали Украине карт-бланш на проведение любых провокаций, в том числе с химоружием.

Ранее, 21 апреля, ВСУ попытались применить химическое оружие на запорожском направлении при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате тогда пострадал один российский боец.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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