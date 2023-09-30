Житель Франции выиграл €130 млн в европейскую лотерею EuroMillions («Евромиллионы»). Об этом 30 сентября сообщается на сайте лотереи.

Уточняется, что розыгрыш состоялся ночью 29 сентября.

По информации телеканала BFMTV, выигрыш стал крупнейшим с начала года в стране. У победителя теперь есть 60 дней, чтобы забрать свой выигрыш, прежде чем джекпот будет потерян.

20 июля сообщалось, что в штате Калифорния в США участник лотереи Powerball выиграл более $1 млрд.