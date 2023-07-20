В США участник лотереи Powerball выиграл больше миллиарда долларов

В штате Калифорния в США участник лотереи Powerball выиграл более $1 млрд. Об этом 20 июля сообщается на сайте лотереи.

При этом в штате был куплен только один билет, он и оказался выигрышным. Билет принес своему обладателю джекпот в размере $1,08 млрд.

Победитель сможет получить единовременно $516,8 млн или разбить эту сумму на 30 ежегодных выплат.

Имя победителя не сообщается, однако подчеркивается, что за всю историю лотереи его выигрыш стал третьим.

Ранее, 21 июня, стало известно, что в национальной лотерее EuroMillions выиграл участник, купивший билет в Великобритании. Его выигрыш составил £55 млн (около 5,9 млрд рублей).

Это уже второй джекпот в Великобритании в этом месяце: до этого еще один участник лотереи выиграл £111,7 млн (около 12 млрд рублей).