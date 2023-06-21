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Житель Британии выиграл £55 млн в европейскую лотерею EuroMillions

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Фото: Global Look Press/Benoit Doppagne
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Национальная лотерея подтвердила, что обладатель билета EuroMillions из Великобритании выиграл джекпот в размере £55 млн (около 5,9 млрд рублей). Об этом 21 июня сообщила британская радиовещательная корпорация Би-би-си.

Сообщается, что это уже второй джекпот в Великобритании в этом месяце: до этого еще один участник лотереи выиграл £111,7 млн (около 12 млрд рублей).

Выигрышными номерами были 11, 17, 28, 32 и 35, со счастливыми звездами 05, 06.

Старший советник победителей в Национальной лотерее Энди Картер отметил, что джекпот изменит жизнь победителей.

В Би-би-си подсчитали, если обладатель билета — один человек, то он станет богаче нападающего сборной Англии Гарри Кейна. Так, футболист зарабатывает в год £10,4 млн. Согласно списку богатых людей Sunday Times, его состояние составляет около £51 млн (около 5 млрд рублей).

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Ранее, 20 февраля, британка заявила, что потратит выигранные в лотерею £35 тыс. на голубей для мужа.

Прошлым летом житель Иллинойса (США) выиграл джекпот в размере $1,34 млрд в лотерее Mega Million. Этот выигрыш стал третьим по величине в стране. Однако спустя 30 дней победитель так и не пришел за деньгами.

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