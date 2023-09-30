Как минимум 27 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

В московских аэропортах утром в субботу, 30 сентября, задержано как минимум 27 рейсов, еще четыре отменены. Это следует из информации на сайте сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по состоянию на 8:50 мск во Внуково два рейса задержаны, два отменены. В Шереметьево задержаны семь рейсов. В Домодедово задерживают 18 рейсов, два отменены.

«Известия» направят запросы в авиагавани.

28 сентября произошел глобальный сбой в системе бронирования Leonardo («Сирена-Тревел»), в связи с чем была затруднена регистрация в аэропортах.

В «Ростехе» объяснили, что была зафиксирована из-за рубежа массированная DDoS-атака на систему бронирования. В компании приняли меры для ее отражения.

В тот же день в «Аэрофлоте» сообщили о восстановлении работоспособности системы бронирования.