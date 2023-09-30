Реклама
Прямой эфир
Мир
В США представили проект бюджета без помощи Украине
Общество
Стали известны подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова
Мир
Эксперт назвал стремление ФРГ поставить Taurus Украине «ходом ва-банк»
Мир
В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американских наемников
Общество
СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере
Политика
Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 30 сентября
Мир
При обрушении шахты в Зимбабве погибли минимум шесть человек
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя
Мир
На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
Мир
Более 100 тыс. человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха
Мир
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Мир
Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы

Reuters узнало о стягивании ПВО Румынии к границе с Украиной

Reuters: Румыния стянула средства ПВО и дополнительные силы к границе с Украиной
0
Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной. Об этом 29 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины, <…> и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули», — говорится в материале.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в этом регионе.

НАТО побольше: как альянс усиливает военное присутствие в Восточной Европе
Зачем американцам реактивные системы залпового огня в Румынии

Ранее, 9 сентября, сообщалось, что румынские власти идентифицировали на территории страны вблизи границы с Украиной новые фрагменты беспилотников.

Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр 6 сентября заявил, что около уезда Тулча были найдены обломки, вероятно, военного беспилотника. Он отметил, что их обнаружили на границе с Украиной. Далее в ведомстве сообщили об обнаружении в уезде Тулча обломков беспилотников 9 и 13 сентября.

Британская газета Express в связи с произошедшим написала, что российские удары по территории Украины рядом с Румынией, входящей в НАТО, вызвали беспокойство у военно-политического блока. Издание со ссылкой на публикации в Сети предположило, что беспилотники могли попасть на территорию Румынии после удара РФ по украинским портам в Рени и Измаиле Одесской области — оба города находятся рядом с румынской границей и расположены на реке Дунай.

При этом 28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что у Североатлантического альянса нет доказательств того, что при инциденте с падением дронов в Румынии атака беспилотниками была совершена со стороны России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023