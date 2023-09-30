СК начал проверку по факту остановки карусели с людьми в Ставрополе
Следственный комитет России по Ставропольскому краю начал работы по оценке действий лиц, отвечающих за безопасное функционирование аттракционов в городском парке. Об этом 29 сентября сообщило местное СУ СК в своем Telegram-канале.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Аттракцион «Властелин небес» с пассажирами, находящимися на высоте 35 м, остановился вечером 29 сентября. По имеющимся данным, на сооружении застряли шесть человек, включая одного ребенка.
Специальные службы по ликвидации чрезвычайных ситуаций направили 23 человека и девять единиц техники для организации спасательных работ.
Ранее, 7 сентября, правительство предложило создать единые требования контроля за техническим состоянием аттракционов с целью повышения их безопасности и снижения случаев аварийных ситуаций.