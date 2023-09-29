В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы

Сведения о якобы очередях в военкоматы Санкт-Петербурга являются ложными. Об этом 29 сентября сообщил военный комиссар города Марат Урмансов.

«Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности», — заявил он.

Комиссар отметил, что военкоматы работают с понедельника по пятницу. Он подтвердил, что 1 октября не является крайней датой подачи данных о гражданах, подлежащих воинскому учету, и заверил, что все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно.

Ранее в этот день в СМИ появлялись сообщения о том, что в петербургские военкоматы выстроились многочасовые очереди.

Ранее, 22 сентября, депутат, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в России осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдет в обычном режиме. По его словам, призывники будут получать бумажные повестки в военкомат, однако штраф за неявку туда без уважительной причины с октября вырастет.