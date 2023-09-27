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Прокуратура проверит ЧП с севшим в кукурузном поле самолетом

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Фото: Telegram/uraltransprok
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Оренбургская транспортная прокуратура займется проверкой инцидента с севшим в поле легкомоторным самолетом. Об этом 27 сентября сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram.

По данным ведомства, в районе аэродрома Бугуруслан Северный состоялся учебно-тренировочный полет на самолете Diamond DA40 № RA-02571. В воздухе двигатель стал неустойчиво работать и терять мощность, в связи с чем экипаж вынужденно сел за пределами аэродрома в поле.

«По предварительной информации, воздушное судно имеет незначительные повреждения в виде разбитого осветительного прибора. Экипаж воздушного судна не пострадал», — сообщила прокуратура.

Причины происшествия устанавливаются. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

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Ранее в этот день самолет Diamond DA40 вынужденно сел в кукурузном поле в селе Завьяловка в Бугурусланском районе. Воздушное судно принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации им. А.А. Новикова. Им управлял курсант.

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