Путин потребовал от правительства разобраться с ценами на бензин и дизтопливо

Нефтяные компании и власти должны более оперативно реагировать на ситуации, связанные с ценами на топливо, сказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 27 сентября.

«С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», — заявил президент.

Глава государства указал на необходимость беречь политику предприятий, но происходящее требует оперативной реакции. Нефтяники хотят максимально получить прибыль, поэтому отправляют продукцию за экспорт, тем самым повышая цены для внутреннего рынка, подчеркнул он.

«Экономика компаний – это курица, которая несет золотые яйца. Мы должны к ним бережно относиться, это понятно. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно. Потребителю нужен результат», — сообщил Путин.

21 сентября правительство временно ограничило экспорт дизельного топлива и бензина. Ограничения объясняются тем, что они поспособствуют насыщению площадки для продажи и покупки нефтепродуктов, что сможет понизить цены для потребителей.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничивающие меры на экспорт топлива будут действовать «столько, сколько потребуется для обеспечивания стабильности на рынке».

Он отметил, что правительство РФ выполняет свои функции, обеспечивая стабильность на топливном рынке. Песков указал, что предпосылки к «социальным взрывам» в связи с ростом цен на продукт отсутствуют.

В этот же день основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов заявил, что в ближайшее время цены на дизель и бензин в России стабилизируются на текущем уровне, при этом дефицита на рынке не ожидается. При этом также не будет и значительного снижения цен, пояснил он.