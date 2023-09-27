Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На юге Москвы столкнулись сразу пять иномарок
Общество
Генконсульство Финляндии в Петербурге сообщило о прекращении работы
Общество
Росгвардия отметила 75-летие Героя России Анатолия Романова
Общество
Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
КНДР передала американского военнослужащего Кинга США
Мир
Парламент Испании отклонил кандидатуру лидера консерваторов на пост премьера
Здоровье
В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета
Мир
Военный эксперт объяснил сложности ВСУ при работе с западной техникой
Мир
Российский FPV-дрон уничтожил вышку связи ВСУ в Сумской области
Спорт
Сборные Латвии и Польши по футболу отказались играть с командами РФ на турнирах
Здоровье
Врач предупредила об опасных последствиях дефицита воды в организме
Экономика
Эксперт объяснил рост биржевых цен на бензин и дизельное топливо в России
Мир
В Армении сообщили о прибытии более 50 тыс. человек из Нагорного Карабаха
Мир
WSJ раскрыла причину частых поломок западного оружия у ВСУ

Путин потребовал от правительства разобраться с ценами на бензин и дизтопливо

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нефтяные компании и власти должны более оперативно реагировать на ситуации, связанные с ценами на топливо, сказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 27 сентября.

«С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», — заявил президент.

Глава государства указал на необходимость беречь политику предприятий, но происходящее требует оперативной реакции. Нефтяники хотят максимально получить прибыль, поэтому отправляют продукцию за экспорт, тем самым повышая цены для внутреннего рынка, подчеркнул он.

«Экономика компаний – это курица, которая несет золотые яйца. Мы должны к ним бережно относиться, это понятно. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно. Потребителю нужен результат», — сообщил Путин.

«Ситуация с топливом понемногу улучшается»
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов — о мерах по стабилизации рынка, комфортной стоимости нефти и перспективах договоренностей с Турцией о газовом хабе

21 сентября правительство временно ограничило экспорт дизельного топлива и бензина. Ограничения объясняются тем, что они поспособствуют насыщению площадки для продажи и покупки нефтепродуктов, что сможет понизить цены для потребителей.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничивающие меры на экспорт топлива будут действовать «столько, сколько потребуется для обеспечивания стабильности на рынке».

Он отметил, что правительство РФ выполняет свои функции, обеспечивая стабильность на топливном рынке. Песков указал, что предпосылки к «социальным взрывам» в связи с ростом цен на продукт отсутствуют.

В этот же день основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов заявил, что в ближайшее время цены на дизель и бензин в России стабилизируются на текущем уровне, при этом дефицита на рынке не ожидается. При этом также не будет и значительного снижения цен, пояснил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023