Военный эксперт объяснил сложности ВСУ при работе с западной техникой

Западная техника, в том числе танки, ракетные комплексы, поставляется Вооруженным силам Украины (ВСУ) с обозначениями на иностранных языках, а некоторая и с американской метрической системой. Поэтому для работы с ней необходимо знание языков и подготовка, иначе техника станет неэффективной. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал в среду, 27 сентября.

«На многих танках, к примеру, обозначения в фунтах, ярдах и так далее. Всё это нужно быстро переводить в метрическую систему, для этого необходимо быстро соображать, иметь справочники, сравнительные таблицы. То же с техникой из Германии — там обозначения на немецком. В танках Abrams обозначения будут на английском», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По мнению эксперта, украинским военным во многом не удалось полноценно освоить западную технику именно из-за незнания языка. Само обучение также проходило достаточно формально, добавил Литовкин.

«Инструкторам было по большому счету плевать, освоят ли украинцы технику, нужно было просто освоить деньги, выданные на обучение», — заключил военный.

Ранее в этот день издание The Wall Street Journal написало, что западные страны не уделили достаточно внимания обучению солдат ВСУ эксплуатации боевой техники Запада. Отмечается, что обучение украинских солдат использованию этого оружия длилось всего пять недель, в то время как солдаты Германии обучаются как минимум четыре месяца, передает RT.

8 сентября обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что датские военные обучают солдат ВСУ на шести танках Leopard 1A5, которые простояли в запасниках почти 20 лет, передает НСН.

Дания списала свой последний Leopard 1 еще в 2005 году.

В свою очередь, председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил SRF, что старые танки Leopard 1, которые западные страны отправляют киевскому режиму, являются «металлоломом». По его словам, такие машины еще годятся для выполнения боевых задач, сообщает телеканал «360».

16 августа ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо предположил, что нежелание США отправлять на Украину новейшую военную технику связано с опасениями, что Китай получит связанную с ее производством информацию. Также он напомнил об отказе Вашингтона отправить Киеву танки Abrams из-за опасения, что секретная технология изготовления брони этой техники станет известна России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путинобъявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе.