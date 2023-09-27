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В Армении сообщили о прибытии более 50 тыс. человек из Нагорного Карабаха

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Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
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По состоянию на 14:00 мск в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 50 243 человека, сообщила в среду, 27 сентября, пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По ее словам, около 11% от прибывших были обеспечены жильем за счет государства.

«На данный момент вопрос жилья за счет государства был решен для порядка 5,7 тыс. лиц, то есть около 11% от общего числа перешедших границу граждан», — приводит слова Багдасарян «АМИ Новости–Армения» в своем Telegram-канале.

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Переселение армян из Нагорного Карабаха началось после того, как 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в регионе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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