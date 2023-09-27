Венгрия станет первым покупателем нового немецкого танка «Пантера». Об этом 27 сентября написало немецкое издание Handelsblatt.

«Оборонный концерн нашел первого заказчика на свой новый боевой танк. «Пантера» направляется в Венгрию, где она также будет производиться как второй танк Rheinmetall», — говорится в материале.

Издание со ссылкой на источник пишет, что оружейная компания будет разрабатывать и собирать танк KF51 Panther в Венгрии. Сама «Пантера» представлена как преемник Leopard 2.

Презентация, как уточняют в СМИ, произвела настоящий фурор, поскольку ценность танков стала очевидной во время конфликта на Украине. Отмечается, что, после того как западные страны поставили на Украину большое количество боевых машин из своих запасов, спрос на них среди производителей только растет.

Генеральный директор Rheinmetall Паппергер хочет занять эту нишу. Согласно презентации, «Пантера» превосходит модернизированный Leopard 2, однако покупателей на него еще не было. Даже Вооруженные силы ФРГ по-прежнему оставляют на вооружении предыдущую модель танка.

Также в издании добавили, что в настоящее время в рамках немецко-французского сотрудничества ведутся разработки боевой машины следующего поколения. Согласно планам, «Основная наземная боевая система» (MGCS) не будет представлена до середины следующего десятилетия, однако «Пантера», как подчеркнул Паппергер, уже доступна. При этом сам танк не до конца доработан: ему необходимо новое шасси, поскольку в настоящее время он базируется на продукции конкурента Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Ранее, 10 сентября, газета Frankfurter Rundschau написала о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) случайно выдали слабое место немецких танков Leopard 2. Для защиты от противотанковых ракет украинцы установили динамическую броню между корпусом и башней танка. Это плитки, покрытые взрывчаткой, которые пытаются защитить бронетехнику с помощью встречного взрыва.

До этого, 8 сентября, председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле в беседе с швейцарским радио и телевидением SRF назвал танки Leopard 1, поставляемые Украине, «металлолом». Эксперт сообщил, что танки всё еще находятся в рабочем состоянии, однако их бронирование и точность стрельбы не идут ни в какое сравнение с современными танками новейших моделей.