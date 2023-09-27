В России выработают алгоритм действий при суицидальном поведении у подростков

В рамках семинара-совещания «Управленческая мастерская» будет выработан внутренний региональный алгоритм, который позволит оперативно реагировать при суицидальных рисках, заявила 27 сентября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Самое главное — выработать внутренний региональный алгоритм, который позволит оперативно реагировать на эти вызовы. Кто должен в этом участвовать, какие ресурсы использовать», — пояснила она.

Львова-Белова поделилась, что также в ходе семинара будет сформирован глоссарий основных понятий, которые связаны с суицидом, суицидальным поведением, рисками.

«Сегодня будем обсуждать профилактику: как сделать так, чтобы вообще не допустить подобных проявлений. Так и то, к сожалению, когда это случилось, — как мы должны работать с ведомствами, как мы должны подключать разные организации, для того чтобы у детей появилась дополнительная помощь», — отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Семинар-совещание «Управленческая мастерская» проходит в Санкт-Петербурге. Среди участников — сотрудники администрации президента РФ, органов исполнительной власти в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, региональные уполномоченные по правам ребенка, психологи и психиатры. На нем представлены 16 регионов, всего участвует более 130 человек.

Ранее, в конце июля, в ООН предупредили о грядущем росте числа самоубийств из-за общения с искусственным интеллектом (ИИ).