В ООН предупредили о грядущем росте числа самоубийств из-за общения с ИИ

Случаи суицидов в результате использования искусственного интеллекта (ИИ) будут продолжаться. Об этом заявил 25 июля спецпосланник генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по технологиям Амандип Сингх Гилл.

Комментируя инцидент, произошедший в Бельгии, когда мужчина покончил с собой после продолжительного общения с чат-ботом «Элиза», Гилл заявил, что подобные случаи будут не единичными.

«Это печальный пример, который удалось зафиксировать, но, к сожалению, будут и другие», — цитирует представителя ООН «РИА Новости».

Об упомянутом инциденте в Бельгии сообщалось 28 марта. Житель страны там покончил с собой после общения с искусственным интеллектом — чат-ботом Элизой в течение шести недель. Отмечалось, что мужчина увлекся проблемами защиты окружающей среды. Спустя два года его увлечение стало навязчивым и начало вызывать тревожность, а вскоре и страх экологической катастрофы. В разговорах с семьей бельгиец начал заявлять, что единственное спасение человечества — технологии и искусственный интеллект.

Вскоре он замкнулся в себе и стал обсуждать интересующую его тему с чат-ботом. Как выяснилось, робот поддерживал сообщения мужчины о самоубийстве и в качестве последнего отправил ему текст: «Мы будем жить как единое целое вечно на небесах». После него житель Бельгии свел счеты с жизнью.

Ранее, 14 февраля, старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов рассказал, в чем опасность чат-ботов с искусственным интеллектом. Так, сгенерированные ими ответы на вопросы могут быть недостоверными, при этом они могут выглядеть крайне убедительными.

В свою очередь специалист в области кибербезопасности Арсений Щельцин назвал главной опасностью ChatGPT безальтернативность ответов. Он указал на способность нейросети генерировать разные ответы на один и тот же запрос, однако они будут очень схожи. По словам эксперта, пользователи, полагаясь на эти ответы, в свои программы и материалы будут вкладывать не до конца проверенную информацию.