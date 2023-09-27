Россиянам отказались платить $200 тыс. за победу на турнире по Fortnite

Российским киберспортсменам отказали в выплате призовых после победы на турнире по Fortnite. Об этом в X (бывшей Twitter) рассказал Даниил Рutrick Абдрахманов.

В августе он вместе с Егором Swizzy Люцико выиграл европейский гранд-финал Fortnite Champion Series Major 3: Chapter 4 Season 3, за что им полагалась выплата $200 тыс.

Однако разработчик игры Epic Games не стал выделять призовые, сославшись на пункт правил, согласно которым Россия входит в перечень регионов, в которых отправка призовых ограничена. Кроме РФ в список включена Турция.

«Мы получали визы, потратили на это много денег, времени, и нас просто вот так обманули. Всё потому, что у нас российские паспорта, и мы ничего с этим поделать не можем. Только в Fortnite можно выиграть мейджор и подвергнуться такому мошенничеству. Думаю, это впервые в истории киберспорта», — написал Рutrick.

Также игрока дисквалифицировали с LAN-турнира FNCS Copenhagen в Дании.

Ранее, 28 августа, Международная федерация компьютерного спорта (IESF) разрешила спортсменам из РФ выступать под российским флагом. Организация отменила свое решение, принятое в апреле 2022 года.