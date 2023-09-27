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В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадало здание детского сада

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Петровском районе Донецка здание детского сада получило повреждения в результате обстрела украинскими боевиками. Об этом сообщается 27 сентября в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: г. Донецк, Петровский район, обстрел в 5:50 утра. Пострадало здание МБДОУ «Детский-сад № 150 г. Донецка» по ул. Григорьевской», — сказано в сообщении ведомства.

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В это же время СЦКК зафиксировал повреждения в МУП АГД «Зеленстрой Петровского района» по ул. Гмырева и в частном жилом доме по ул. Автобазовской, 22. Есть погибшие и раненые.

25 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Ленинскому району Донецка противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. «Известия» показывали кадры последствий обстрела Ленинского района со стороны ВСУ. На видео видны обломки ракеты.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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