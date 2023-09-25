Появились кадры последствий обстрела ВСУ Ленинского района Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Ленинскому району Донецка противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом 25 сентября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«19:45 — г. Донецк (Ленинский район): выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM», — говорится в Telegram-канале СЦКК.
В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела Ленинского района со стороны ВСУ. На видео видны обломки ракеты.
Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Киевский район города, снаряд попал в жилой дом, есть пострадавшие.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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