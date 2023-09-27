Во Владивостоке возбудили дело против педагога после видео с избиением ученика

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после появления в Сети видео, на котором учитель физкультуры наносит удары школьнику. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает следственное управление СК России по Приморскому краю.

На видео показано, что учитель физкультуры избивает ребенка, нанося ему удары по голове. После происшествия педагог извинился перед школьником и его родителями.

«Я сейчас еду в полицию как раз по этому делу. После выхода ролика меня вызвали в полицию. Извините, но мальчик меня вывел. Я был не прав», — передает ИА «Регнум» слова мужчины.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.

Ранее, 20 июля, псковского учителя начальных классов инженерно-лингвистической гимназии осудили за издевательства над детьми. Педагог во время школьных уроков использовала недопустимые методы воспитания в отношении шести учеников. В результате у двух детей наступили последствия в виде тяжкого вреда здоровью.