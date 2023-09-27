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Huawei создала способную заменить Wi-Fi и Bluetooth систему связи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Китайская компания Huawei создала систему связи NearLink, превосходящую по своим параметрам Wi-Fi и Bluetooth. Об этом 27 сентября сообщил портал Ferra.ru.

NearLink в сравнении с традиционными беспроводными соединениями имеет энергопотребление на 60% ниже, скорость в шесть раз выше и задержку в 30 раз меньше. Также технология допускает в 10 раз больше сетевых подключений.

По замыслу разработчиков, NearLink помимо смартфонов и компьютеров можно использовать в бытовой электронике, «умных» домах, электромобилях и промышленном интеллектуальном производстве.

Технология NearLink уже внедрена в новейший смартфон Huawei Mate 60. Ожидается, что она будет интегрирована в операционную систему HarmonyOS и другие продукты Huawei.

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