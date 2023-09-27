В ФСВТС раскритиковали планы Болгарии передать Украине ракеты С-300

Передача Болгарией Украине ракет для зенитных комплексов С-300 является грубым нарушением международных обязательств Софии. Об этом в среду, 27 сентября, сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России на своем сайте.

Там напомнили, что по соглашению между РФ и Болгарией о военно-техническом сотрудничестве 2002 года передача Софией третьей стороне вооружений и военной техники, поставленных Россией, невозможна без письменного согласования с Москвой.

В ФСВТС также отметили, что передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и человеческим жертвам.

«Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Таким образом ФСВТС отреагировало на сообщения в СМИ о том, что народное собрание Болгарии одобрило передачу киевскому режиму ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300.

Накануне Болгарское национальное радио (БНР) сообщило, что депутаты комитета по обороне парламента Болгарии проголосовали за отправку Украине неисправных ракет для С-300. Данная инициатива вызвала критику со стороны оппозиции, однако было поддержано министром обороны страны Тодором Тагаревым.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.