Памятники Хабаровского края вошли в «Императорский маршрут» Романовых

Власти Хабаровского края подключатся к продвижению национального туристического проекта «Императорский маршрут». Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Михаил Дегтярев, глава наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и замглавы Министерства экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Как пишет ИА AmurMedia, благодаря этому соглашению регион получит дополнительные средства из федерального бюджета на развитие инфраструктуры туризма и продвижение культурно-исторического и туристического потенциалов, в том числе за счет разработки новых маршрутов.

По словам губернатора, в Хабаровском крае как взрослым, так и детям будет, в частности, интересен памятник генерал-губернатору Восточной Сибири графу Николаю Муравьеву-Амурскому в Хабаровске. В 1891 году его открывал цесаревич Николай Александрович Романов, будущий император Николай II. В Хабаровке (впоследствии ставшей Хабаровском) престолонаследник побывал во время своего кругосветного путешествия в 1890–1891 годах.

Агентство сообщает, что участниками проекта «Императорский маршрут» стали уже 29 регионов. Он был разработан в 2011 году Фондом ЕСПО. Сейчас реализуется в рамках нацпроекта «Культура». Проект объединяет на карте России места, связанные с памятью царской семьи.

Главная цель — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, а также ее достижений в период правления династии Романовых.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Хабаровском крае планируют завершить первый этап строительства нового горнолыжного комплекса «Хехцир». Открытие запланировано на декабрь 2023 года.

