Новый горнолыжный комплекс под Хабаровском откроется в конце 2023 года

В пригороде Хабаровска готовятся к сдаче первого этапа строительства нового горнолыжного комплекса «Хехцир». Открытие запланировано на декабрь 2023 года, сообщают пресс-службы регионального правительства и администрация города.

«Концепция горнолыжного комплекса предполагает создание современного спортивно-туристического круглогодичного курорта мирового уровня с широким спектром услуг. Он разместится на территории площадью 360 га, которая будет разделена на восемь ключевых зон», — прокомментировал губернатор Михаил Дегтярев.

Проект горнолыжного комплекса включает обустройство 11 трасс различной степени сложности, строительство подъемников. В первую канатную дорогу уже вложено более 1 млрд рублей, в целом объем инвестиций в проект превышает 17 млрд рублей, пишет ИА AmurMedia.

Под строительство выбран участок на 25-м км Владивостокского шоссе в Хабаровском районе. Ожидается, что пропускная способность «Хехцира» составит 200 тыс. человек в год. В летнее время по лыжным трассам можно будет прокатиться на велосипедах или совершить пешую прогулку.

В перспективе на расположенном недалеко от комплекса острове Большой Уссурийский появится грузопассажирский пункт пропуска с китайской стороной. Проектные работы уже ведутся.

Комплекс «Хехцир» является опорным проектом флагманской инициативы стратегии развития региона «Край притяжения. Туризм в удовольствие».