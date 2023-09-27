Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик предрек слякотную зиму в России
Мир
Россия начала расследование об участии Великобритании в постановке в Буче
Армия
ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Российские военные уничтожили первый польский БТР Rosomak
Мир
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Мир
В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Экономика
Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
Мир
В Баку заявили о гибели 192 военных во время операции в Нагорном Карабахе
Мир
В Финляндии могут закрыть еще одно консульство РФ
Мир
Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде
Мир
Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году
Мир
Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
Происшествия
Политологу Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи
Сюжет:

В Астрахани рассказали о ходе обновления Северных очистных сооружений

0
Фото: Telegram/lotosgtrk.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани продолжается реконструкция Северных очистных сооружений, сейчас готовность объекта составляет около 35%. С ходом работ ознакомился глава города Олег Полумордвинов.

К концу 2023 года планируется выполнить 50% работ по модернизации, при этом некоторые объекты будут сданы уже в предстоящем октябре. В их числе — один из первичных отстойников, песколовка и административно-бытовой корпус. Также ведутся работы на аэротенке-смесителе и в здании механического обезвоживания.

Ремонт Северных очистных сооружений, которые принимают 75% стоков левобережной части Астрахани, начался осенью 2022 года и должен быть завершен к концу 2024 года. Это позволит улучшить качество очистки сточных вод и снизить нагрузку на городские водоемы. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», отмечает «Астрахань-24».

Также Полумордвинов сообщил, что в планах властей отремонтировать Правобережные очистные сооружения, которые обслуживают Трусовскую сторону. Для этого губернатором и правительством области ведется большая организационная работа в части финансирования проекта.

Ранее в сентябре сообщалось, что очистные сооружения реконструируют на левом берегу Иркутска. Срок реализации проекта составляет три-четыре года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023