В Астрахани рассказали о ходе обновления Северных очистных сооружений

В Астрахани продолжается реконструкция Северных очистных сооружений, сейчас готовность объекта составляет около 35%. С ходом работ ознакомился глава города Олег Полумордвинов.

К концу 2023 года планируется выполнить 50% работ по модернизации, при этом некоторые объекты будут сданы уже в предстоящем октябре. В их числе — один из первичных отстойников, песколовка и административно-бытовой корпус. Также ведутся работы на аэротенке-смесителе и в здании механического обезвоживания.

Ремонт Северных очистных сооружений, которые принимают 75% стоков левобережной части Астрахани, начался осенью 2022 года и должен быть завершен к концу 2024 года. Это позволит улучшить качество очистки сточных вод и снизить нагрузку на городские водоемы. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», отмечает «Астрахань-24».

Также Полумордвинов сообщил, что в планах властей отремонтировать Правобережные очистные сооружения, которые обслуживают Трусовскую сторону. Для этого губернатором и правительством области ведется большая организационная работа в части финансирования проекта.

Ранее в сентябре сообщалось, что очистные сооружения реконструируют на левом берегу Иркутска. Срок реализации проекта составляет три-четыре года.