Очистные сооружения реконструируют на левом берегу Иркутска

Госэкспертиза выдала положительное заключение иркутскому «Водоканалу» на проведение первой очереди реконструкции канализационных очистных сооружений на левом берегу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В рамках выполнения работ планируется построить новую приемную камеру, здание механической очистки, песколовки, первичные отстойники, две линии биологической очистки, а также цех механического обезвоживания и ультрафиолетового обеззараживания», — говорится в сообщении.

Срок реализации проекта составляет три-четыре года. Власти намерены рассмотреть возможность включения проекта в одну из федеральных целевых программ, пишет ИА IrkutskMedia.

По словам мэра Руслана Болотова, на завершающем этапе сейчас находится реконструкция очистных сооружений на улице Рабочего Штаба на правом берегу. Она стартовала в 2016-м в рамках нацпроекта «Экология».