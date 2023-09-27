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В Совфеде осудили инициативу о закрытии консульства России в Финляндии

Сенатор Джабаров раскритиковал инициативу о закрытии консульства РФ в Финляндии
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в среду, 27 сентября, раскритиковал сообщение о том, что в Финляндии могут закрыть еще одно консульство Российской Федерации.

«Стали членами НАТО, хочется выслужиться перед новыми хозяевами и показать, что они верные союзники Североатлантического блока. <…> Парламент Финляндии отреагирует ожидаемо, поддержит закрытие [консульства России]», — приводит его слова RT.

Кроме того, такими действиями Финляндия вредит сама себе, добавляет «Газета.Ru». По словам Джабарова, в государстве резко упал туризм, так как россияне не поехали в страну в этом году.

Для возобновления потока туристов Финляндия в срочном порядке возобновила работу двух консульских центров в Санкт-Петербурге, но, как отмечает первый заместитель председателя СФ, при таком отношении к России туристов из этой страны будет меньше.

«Экономика Финляндии когда-то во многом держалась на нашем газе, лесе и наших поставках. Финляндия сбывала огромное количество своего невостребованного в Европе товара на российском рынке. Очень скоро она превратится в третьесортное государство Европы», — предположил Джабаров.

Он также высказал сожаление из-за ухудшения отношений с Финляндией, ведь с народом этого государства очень комфортно работать. Политик также подчеркнул, что финны просто «попали под давление и влияние американцев и устоять не смогли».

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Ранее, в этот же день, стало известно, что гражданская инициатива с требованием закрыть консульство России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) набрала необходимые 50 тыс. подписей и поступит в финский парламент.

С 1 октября у Финляндии будет действовать лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в Москве, тогда как у России пока что остаются два диппредставительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне (столица Аландских островов).

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