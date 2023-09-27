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В Баку заявили о гибели 192 военных во время операции в Нагорном Карабахе

В ходе операции ВС Азербайджана в Карабахе погибли 192 военных
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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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При проведении Баку антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе 19–20 сентября погибли 192 военнослужащих и еще 511 ранены. Об этом 27 сентября сообщило министерство здравоохранения Азербайджана.

В ведомстве указали, что 180 погибших являются военными министерства обороны, 12 погибших — служащими МВД республики. Также отмечено, что в ходе операции погиб один мирный житель и еще один ранен.

«Личности 11 человек будут установлены после генетических исследований, проведенных судебно-медицинской экспертизой», — добавляется в сообщении.

Минобороны Азербайджана со своей стороны опубликовало список погибших военнослужащих.

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Антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые минобороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, начались 19 сентября. Власти страны заявили, что полный вывод армянских военнослужащих — это единственный путь к миру в регионе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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