В Смоленске открыли памятник воссоединившему тысячи семей милиционеру

В Смоленске увековечили память постового Викторина Дмитриевича Курицына, ставшего символом солидарности органов внутренних дел и общества. Мужчина, находясь на постовой службе, помогал местным жителям найти друзей и родственников, потерянных в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Подробности в среду, 27 сентября, рассказал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

«Считается, что у сотрудников правоохранительных органов должна быть подозрительность стопроцентная, и в каждом видеть чуть ли не врага, а ничего подобного. Видите, он был частью этого послевоенного мира, и его сердце было сопричастно бедам, заботам, поискам обычных людей», — объяснила член общественного совета при МВД России Наталья Нарочницкая, которая еще в 2020 году выступила с инициативой увековечить память милиционера.

Корреспондент напомнил, что к постовому Курицыну приходили горожане в надежде найти потерянных во время военных действий близких, принося с собой небольшие, написанные на скорую руку бумажки.

Яковенко также сообщил, что, несмотря на заслуженную известность серди жителей, семья Курицыных даже не подозревала о том, что дедушка-фронтовик воссоединял семьи.

«Дедушка никогда не делился с нами работой. В принципе, была большая тайна. Табу говорить о работе», — поделился своим впечатлением внук смоленского героя.

Родственники по крупицам собирали историю о Курицыне, однако благодаря всеобщим усилиям и огромной работе с архивными материалами удалось изготовить монумент по фотографии, опубликованной в «Красной звезде» в 1943 году.

По словам Яковенко, на месте постового до сих пор назначают встречи со словами «В шесть часов вечера после войны».

Днем ранее, 26 сентября, состоялось торжественное открытие памятника. Заместитель начальника ГУОООП МВД России Леонид Веденов во время своего выступления на мероприятии отметил, что данная скульптура сержанта Курицына станет символом подвига милиционеров — участников Великой Отечественной войны.