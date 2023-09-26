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В Смоленске открыли памятник постовому милиционеру Курицыну

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Фото: МВД РФ
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В Смоленске на Большой Советской улице во вторник, 26 сентября, состоялось торжественное открытие памятника участнику партизанского движения Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и постовому Викторину Дмитриевичу Курицыну.

Заместитель начальника ГУОООП МВД России Леонид Веденов во время своего выступления на мероприятии отметил, что данная скульптура сержанта Курицына станет символом подвига милиционеров — участников Великой Отечественной войны.

«Сотрудники ППС непременно должны обладать такими личностными качествами, как неравнодушие, внимательность к людям, отзывчивость. Именно таким человеком был главный герой сегодняшнего мероприятия», — отметил он.

Помимо этого, Веденов также от лица Министерства внутренних дел РФ поблагодарил губернатора Василия Анохина и поздравил жителей города с 1160-м днем рождения Смоленска.

Идея создания памятника принадлежит члену Общественного совета при МВД России доктору исторических наук Наталии Нарочницкой, которая еще в 2020 году выступила с предложением увековечить память постового. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поддержал такую инициативу.

«Проект чудесный, который погружает нас в эпоху окончания войны, изгнания фашистов, эти первые дни, годы, месяцы жизни, когда не ходит транспорт, но уже стоит участковый», — поделилась она своими впечатлениями.

Кроме того, она также отметила высокие личностные качества милиционера. «Он был очень отзывчивым, добрым, не был солдафоном. (…) он был частью этого послевоенного мира, и его сердце было сопричастно этим бедам, заботам, поискам обычных людей, и это очень дорого стоит», — рассказала Нарочницкая.

Сержант милиции Виктор Курицын начиная с 1943 года нес службу на протяжении 12 лет в исторической части Смоленска. На свой пост он заступил на следующий день после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков — 26 сентября.

Мужчина был не только образцовым служащим, но и очень добрым человеком: горожане часто обращались к нему с просьбой передать записки для близких людей, связь с которыми была потеряна из-за войны. Для выполнения такого поручения местных жителей милиционер даже нашил на форменную шинель специальные карманы, в которые складывал листы писем.

В настоящее время этот элемент одежды Курицына можно увидеть в Музее истории смоленской полиции.

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