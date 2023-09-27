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Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
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Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября

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Фото: Global Look Press/Julia Nikhinson - CNP
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что он не уверен в объяснении правительства относительно того, что произошло во время террористических атак 11 сентября. Его слова в среду, 27 сентября, передает издание The Guardian.

«Я не знаю, что произошло 11 сентября. <…> Я знаю, что произошли странные вещи. <…> Рухнуло одно из зданий, в которое не попал самолет», — сказал он в интервью с журналистом Питером Бергеном.

Политик в своем ответе упомянул теорию заговора вокруг здания № 7 Всемирного торгового центра. Он подтвердил, что не поддерживает открыто такую версию, но в то же время не до конца согласен с двухлетним правительственным расследованием террористической атаки.

«Я не одобряю это так или иначе, но я думаю, что в этой стране должно быть допустимо подвергать сомнению официальные версии», — объяснил Кеннеди-младший.

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В апреле прошлого года американский телеканал CBS впервые опубликовал видео, на котором запечатлены террористы, причастные к событиям 11 сентября 2001 года. Их сняли на мероприятии, которое в документах описывается как вечеринка в квартире террористов в Сан-Диего в феврале 2000 года.

В сентябре 2021 года американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало первый рассекреченный в рамках указа президента США Джо Байдена документ по терактам 11 сентября 2001 года.

В 16-страничных показаниях человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, а позднее стремившегося получить американское гражданство, содержится значительное количество изъятых при публикации фрагментов.

В отчете говорится о контактах этого человека с теми, кто, по версии властей США, мог оказывать значительную логистическую поддержку террористам, которые 20 лет назад участвовали в захвате пассажирских самолетов.

11 сентября 2001 года 19 террористов запрещенной в РФ «Аль-Каиды» захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.

В результате терактов помимо членов террористической группировки погибло почти 3 тыс. человек.

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