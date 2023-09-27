Главу турагентства в Уфе обвинили в хищении 40 млн рублей

Клиенты уфимского турагентства «Гранд Туризм» обвинили владельцев в обмане более ста туристов и краже примерно 40 млн рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на потерпевших.

По словам клиентов, они внесли плату за турпоездки, но накануне вылета выяснилось, что агентство не предоставило им ваучеры для полета. Потерпевшие пытались дозвониться в «Гранд Туризм», но там их звонок не приняли.

Одна из жертв мошенников выяснила, что в интернете множество жалоб на владельца туристической компании Екатерину Хакимову. В полиции заявили, что на главу «Гранд Туризм» подали более 100 заявлений.

Сама Хакимова в телефонном разговоре заявила о своей полной невиновности и даже пожаловалась на поступающие ей угрозы.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что мошенники при помощи поддельных документов завладели квартирой 54-летней женщины в центре Москвы.