Мошенники завладели квартирой в центре Москвы с помощью поддельных документов

Мошенники при помощи поддельных документов завладели квартирой в центре Москвы. Об этом в понедельник, 25 сентября, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Жертвой злоумышленников стала 54-летняя москвичка, владелица квартиры стоимостью более 24,5 млн рублей на Космодамианской набережной. Мошенники изготовили фальшивый паспорт на имя хозяйки недвижимости, использовав фотографию одной из сообщниц, отмечает телеканал «360».

Затем, отметили в ведомстве, аферисты заключили договор купли-продажи между якобы владелицей и покупателем, после чего передали его для регистрации, отмечает «Москва 24».

Изображавшую хозяйку недвижимости 47-летнюю женщину задержали. Ей уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Женщину заключили под стражу. На квартиру потерпевшей наложен арест, пишет сайт kp.ru.

16 сентября издание Pravda.Ru сообщило, что мошенники под видом «сотрудников СК» и «Представителей банков» обманули 77-летнюю жительницу Москвы на сумму в 4 млн рублей и оставили без квартиры. Злоумышленники убедили ее в том, что кто-то взял кредит, используя ее квартиру в качестве залога. Для того, чтобы избежать потери жилья, ей предложили перевести 4 млн рублей на «безопасные счета», а затем фиктивно продать свою квартиру. Женщина выполнила все требования. Недвижимость приобрел житель Челябинска, который не желал оформлять сделку на себя, а вместо этого указал в документах свою пожилую мать. Как только пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Ведется розыск преступников.

5 сентября в Москве полицейские задержали 15 лжериелторов, обвиняемых в обмане 18 человек на 700 тыс. рублей. На различных интернет-площадках злоумышленники публиковали объявления о сдаче жилых помещений в аренду. По указанным номерам звонили граждане, после чего приезжали в офисы. При этом позже даты показа квартир переносились под различными предлогами, после чего потерпевшие требовали вернуть деньги.

1 сентября эксперт Ева Харитонова рассказала сайту aif.ru о схемах мошенничества в сфере аренды квартир. По ее словам, в частности, одна схема мошенничества связана с посуточными квартирами. Так, мошенники арендуют квартиру на сутки, подделывают документы на объект и сдают ее как собственники. В таком случае арендаторы платят три раза — якобы возвращаемый депозит, стоимость аренды за месяц и комиссионные. При этом договор подписывается не в квартире, а арендаторам передаются неподходящие ключи. Также Харитонова рассказала о схеме, когда «собственник» квартиры получает «залог» на бронь, а после не выходит на связь, пишет RT.

Также в сентябре стало известно, что в Санкт-Петербурге банда аферистов-ремонтников наживалась на пенсионерах, в том числе жителях блокадного Ленинграда. Подозреваемых, обманувших минимум 18 пенсионеров, задержали. Сумма ущерба составила почти 2 млн рублей, сообщает телеканал «Звезда».

В августе стало известно, что жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег из-за действий мошенников. Ей позвонил злоумышленник и сообщил, что аферисты якобы пытаются продать ее квартиру. Он убедил женщину самостоятельно продать квартиру, а вырученные средства перевести на специальные «безопасные счета», пишет НСН. Потерпевшая поддерживала связь с мошенником в течение трех месяцев. В итоге женщина лишилась и квартиры, и полученных после продажи 9,37 млн рублей.