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Мошенники завладели квартирой в центре Москвы с помощью поддельных документов

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Фото: Прокуратура Москвы
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Мошенники при помощи поддельных документов завладели квартирой в центре Москвы. Об этом в понедельник, 25 сентября, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Жертвой злоумышленников стала 54-летняя москвичка, владелица квартиры стоимостью более 24,5 млн рублей на Космодамианской набережной. Мошенники изготовили фальшивый паспорт на имя хозяйки недвижимости, использовав фотографию одной из сообщниц, отмечает телеканал «360».

Затем, отметили в ведомстве, аферисты заключили договор купли-продажи между якобы владелицей и покупателем, после чего передали его для регистрации, отмечает «Москва 24».

Изображавшую хозяйку недвижимости 47-летнюю женщину задержали. Ей уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Женщину заключили под стражу. На квартиру потерпевшей наложен арест, пишет сайт kp.ru.

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16 сентября издание Pravda.Ru сообщило, что мошенники под видом «сотрудников СК» и «Представителей банков» обманули 77-летнюю жительницу Москвы на сумму в 4 млн рублей и оставили без квартиры. Злоумышленники убедили ее в том, что кто-то взял кредит, используя ее квартиру в качестве залога. Для того, чтобы избежать потери жилья, ей предложили перевести 4 млн рублей на «безопасные счета», а затем фиктивно продать свою квартиру. Женщина выполнила все требования. Недвижимость приобрел житель Челябинска, который не желал оформлять сделку на себя, а вместо этого указал в документах свою пожилую мать. Как только пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Ведется розыск преступников.

5 сентября в Москве полицейские задержали 15 лжериелторов, обвиняемых в обмане 18 человек на 700 тыс. рублей. На различных интернет-площадках злоумышленники публиковали объявления о сдаче жилых помещений в аренду. По указанным номерам звонили граждане, после чего приезжали в офисы. При этом позже даты показа квартир переносились под различными предлогами, после чего потерпевшие требовали вернуть деньги.

1 сентября эксперт Ева Харитонова рассказала сайту aif.ru о схемах мошенничества в сфере аренды квартир. По ее словам, в частности, одна схема мошенничества связана с посуточными квартирами. Так, мошенники арендуют квартиру на сутки, подделывают документы на объект и сдают ее как собственники. В таком случае арендаторы платят три раза — якобы возвращаемый депозит, стоимость аренды за месяц и комиссионные. При этом договор подписывается не в квартире, а арендаторам передаются неподходящие ключи. Также Харитонова рассказала о схеме, когда «собственник» квартиры получает «залог» на бронь, а после не выходит на связь, пишет RT.

Также в сентябре стало известно, что в Санкт-Петербурге банда аферистов-ремонтников наживалась на пенсионерах, в том числе жителях блокадного Ленинграда. Подозреваемых, обманувших минимум 18 пенсионеров, задержали. Сумма ущерба составила почти 2 млн рублей, сообщает телеканал «Звезда».

В августе стало известно, что жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег из-за действий мошенников. Ей позвонил злоумышленник и сообщил, что аферисты якобы пытаются продать ее квартиру. Он убедил женщину самостоятельно продать квартиру, а вырученные средства перевести на специальные «безопасные счета», пишет НСН. Потерпевшая поддерживала связь с мошенником в течение трех месяцев. В итоге женщина лишилась и квартиры, и полученных после продажи 9,37 млн рублей.

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