Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении и заявил о серьезных намерениях двухстороннего сотрудничества. Об этом 27 сентября сообщила русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

«Придаем большое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Туркменистаном. Убежден, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивного взаимодействия в международных делах — на благо наших дружественных народов», — подчеркнул Путин.

22 сентября президент России звонил главе Туркменистана, чтобы поздравить его с днем рождения.

Ранее, 15 сентября, Владимир Путин на встрече с Сердаром Бердымухамедовым заявил, что партнерство РФ и Туркмении реализуется не только на бумагах, но и в жизни.