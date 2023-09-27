Сербский фотограф Vogue и Elle открыл первую выставку в Москве

Глянцевый фотограф из Сербии Душан Релин впервые открыл выставку в России — 26 сентября в пространстве Cube.Moscow в центре Москвы. Он также первый иностранный гость за всю четырехлетнюю историю пространства.

«Я очень горжусь этим проектом и тем, что я первый иностранный художник здесь. Я совсем не про политику. Я скорее про то, чтобы делиться креативом и красотой с людьми, чтобы они были счастливы», — сказал фотограф «Известиям».

Душан Релин известен фотосессиями таких селебрити, как Сальма Хайек, Джулиана Мур, Шарлиз Терон, Меган Фокс, Ванесса Паради и Уиллем Дефо. Он снимал обложки журналов Vogue, Elle, W Magazine, GQ, Dazed. Также он работал с такими брендами, как Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, Cartier и даже снял музыкальный клип для Massive Attack.

На выставке Душана «Тонкие грани» представлены 29 работ фотографа. Кроме нее, в пространстве Cube.Moscow открылось еще 14 выставок, в которых приняли участие именитые звезды совриска и пока «зеленые» авторы, которым только предстоит занять свое место под солнцем российской арт-сцены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Арт-вернисаж: 15 выставок совриска открылись в центре Москвы